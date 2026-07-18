Поросль вишни лезет отовсюду: простой способ вернуть порядок на участке навсегда

Корневая поросль вишни знакома многим дачникам: молодые побеги появляются вдали от дерева и быстро захватывают свободное место. Если вовремя не заняться проблемой, растение начинает забирать силы у основного дерева, а урожай может снизиться.

Поросль — это естественный способ размножения вишни. Ее корни уходят далеко за пределы кроны и дают новые ростки. Простое срезание побегов у земли помогает лишь на короткое время, ведь вскоре они появляются снова. Лучше удалять поросль вместе с частью корня, от которого она растет. Проводить такую работу удобнее весной или осенью, а также важно правильно обрезать крону, чтобы дерево направляло силы на плодоношение.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что регулярное удаление поросли помогает держать сад в порядке. Она советует не оставлять молодые побеги надолго — чем они старше, тем сложнее убрать их без повреждения дерева.

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