Лукашенко поручил показать белорусский «Макдональдс» американцам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил первому вице-премьеру Николаю Снопкову организовать для представителей США экскурсию в рестораны сети быстрого питания «Мак.бай» — белорусского аналога ушедшего «Макдональдс». Посетив в воскресенье, 8 марта, один из минских ресторанов, политик напомнил, что после ухода американской сети он потребовал создать отечественный вариант не хуже оригинала, сообщила пресс-служба главы государства.

А теперь пусть американцы придут и посмотрят. Приедут ко мне — обязательно приведи их сюда. Скажи: пойдем в «Макдоналдс». Белорусы работают, белорусское оборудование, белорусский продукт, — сказал Лукашенко.

Президент также предложил расширить сеть «Мак.бай», открыв рестораны в районных центрах, и пообещал при необходимости финансовую поддержку из бюджета на возвратной основе. Кроме того, Лукашенко рекомендовал проанализировать рентабельность использования фудтраков для присутствия сети в регионах, отметив, что решение должно зависеть от спроса.

Ранее сообщалось, что компания «Макдональдс» зарегистрировала новый товарный знак в России. Сеть ресторанов быстрого питания подала заявку в Роспатент в декабре 2024 года. Товарный знак связан с 10 классами товаров, в том числе с одеждой, кофе, водой, а также с предоставлением услуг ресторанов.