09 февраля 2026 в 11:19

В российской школе ученик умер на перемене

В Екатеринбурге школьника нашли мертвым в туалете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В екатеринбургской школе № 181 на перемене нашли тело ученика девятого класса, передает E1.RU. Причины смерти подростка пока не установлены.

По информации издания, смерть ребенка не несет криминального характера. Детей, у которых занятия были в первую смену, отпустили домой из-за случившегося.

Предполагается, что юноша употребил табачные изделия в туалете, после чего его состояние резко ухудшилось, передает KP.RU. Прибывшие на место медики констатировали смерть учащегося.

В Следственном комитете Свердловской области пока воздерживаются от официальных комментариев по данному инциденту. В настоящее время продолжается проверка, по итогам которой будет определена точная причина смерти.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае на озере в Яковлевском округе под лед провалился 11-летний мальчик. Несчастный случай произошел на местном водоеме, который жители называют Байкал. Ребенок оказался в воде, гуляя по непрочному льду. Утонувшего мальчика обнаружили местные жители, они же вытащили тело из воды.

