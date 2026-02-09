В российской школе ученик умер на перемене В Екатеринбурге школьника нашли мертвым в туалете

В екатеринбургской школе № 181 на перемене нашли тело ученика девятого класса, передает E1.RU. Причины смерти подростка пока не установлены.

По информации издания, смерть ребенка не несет криминального характера. Детей, у которых занятия были в первую смену, отпустили домой из-за случившегося.

Предполагается, что юноша употребил табачные изделия в туалете, после чего его состояние резко ухудшилось, передает KP.RU. Прибывшие на место медики констатировали смерть учащегося.

В Следственном комитете Свердловской области пока воздерживаются от официальных комментариев по данному инциденту. В настоящее время продолжается проверка, по итогам которой будет определена точная причина смерти.

