Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве Вилфанд: в Москве не будет бархатного сезона в этом году

Бархатного сезона, когда вода и воздух прогреты приблизительно до одних и тех же значений, в Москве в 2025 году уже не будет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на данный момент в столичном регионе уже наблюдается заметная разница в температуре воды и воздуха, передает ТАСС.

Бархатного сезона уже не будет, конечно, в Московском регионе. Под бархатным сезоном понимается ситуация, когда температура воды и воздуха комфортная, не очень жаркая и приблизительно одинаковая. Сейчас уже у Звенигорода плюс 16 градусов, на юге Московской области — плюс 18 градусов, а во многих притоках Москвы — плюс 14-15 градусов, — поделился Вильфанд.

Синоптик объяснил, что причиной тому стали холодные ночи, когда температура в столице опускается ниже +10 градусов. При такой температуре московские водоемы быстро охлаждаются.

Ранее сообщалось, что прохладная и дождливая погода сохранится в столичном регионе до конца августа. Редкий день обойдется без осадков, однако их интенсивность будет незначительной. Возвращение теплой погоды возможно лишь 30–31 августа. Тогда температура может вновь достигнуть +20 градусов.