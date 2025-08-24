Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 10:56

Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Бархатного сезона, когда вода и воздух прогреты приблизительно до одних и тех же значений, в Москве в 2025 году уже не будет, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, на данный момент в столичном регионе уже наблюдается заметная разница в температуре воды и воздуха, передает ТАСС.

Бархатного сезона уже не будет, конечно, в Московском регионе. Под бархатным сезоном понимается ситуация, когда температура воды и воздуха комфортная, не очень жаркая и приблизительно одинаковая. Сейчас уже у Звенигорода плюс 16 градусов, на юге Московской области — плюс 18 градусов, а во многих притоках Москвы — плюс 14-15 градусов,поделился Вильфанд.

Синоптик объяснил, что причиной тому стали холодные ночи, когда температура в столице опускается ниже +10 градусов. При такой температуре московские водоемы быстро охлаждаются.

Ранее сообщалось, что прохладная и дождливая погода сохранится в столичном регионе до конца августа. Редкий день обойдется без осадков, однако их интенсивность будет незначительной. Возвращение теплой погоды возможно лишь 30–31 августа. Тогда температура может вновь достигнуть +20 градусов.

Москва
погода
бархатный сезон
тепло
Роман Вильфанд
