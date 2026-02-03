Зимняя Олимпиада — 2026
Диброва рассказала, как подбирает свой гардероб

Диброва призналась, что спокойно заказывает одежду на маркетплейсах

Полина Диброва Полина Диброва Фото: NEWS.ru
Блогер Полина Диброва призналась в беседе с «Леди Mail», что спокойно заказывает одежду на маркетплейсах, когда у нее нет времени на привычный шопинг. Модель отметила, что она постоянно занята, и, как правило, возможность обновить гардероб появляется у нее на отдыхе за рубежом.

Если у человека есть возможность целыми днями подбирать себе гардероб, — это классно. Но у меня такой возможности нет, я все время чем-то занята — работой, детьми, путешествиями. Как правило, шопинг у меня случается не в России, когда есть свободное время походить по магазинам. В остальном же, если мне что-то нужно из одежды, я спокойно заказываю это на маркетплейсах, — рассказала Диброва.

Она добавила, что самое классное вложение в себя для каждой женщины, это не деньги, а спорт и правильное питание. По ее словам, на красивой фигуре любой наряд будет смотреться выигрышно.

Ранее Диброва заявила, что 2016 год стал для нее переломным этапом в жизни. Она назвала его отправной точкой, сыгравшей ключевую роль в ее дальнейшем развитии.

Полина Диброва
блогеры
шопинг
знаменитости
