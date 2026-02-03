Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 10:55

Маск заявил о начале в США гражданской войны

Илон Маск Илон Маск Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США фактически началась новая гражданская война. В соцсети X бизнесмен выразил согласие с мнением портала ZeroHedge, который опубликовал статью под заголовком «Пришло время принять, гражданская война 2.0 уже началась».

Кажется, это так, — добавил бизнесмен.

Очередной виток гражданских волнений спровоцировали инциденты в Миннеаполисе, где действия сотрудников иммиграционной службы ICE привели к гибели двух человек. В одном случае федеральный агент застрелил мужчину при попытке изъять оружие, в другом — огонь был открыт по женщине-водителю во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Оба происшествия вызвали волну протестов против жесткой тактики силовиков, направленных в город по распоряжению Белого дома.

Ранее стало известно, что протесты в США вышли на федеральный уровень, перекинувшись на несколько штатов. Беспорядки, которые на протяжении месяца продолжались в Миннеаполисе, теперь фиксируются на улицах Калифорнии.

США
протесты
Илон Маск
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выигравшие в лотерею россияне не спешат за новогодними призами
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.