Маск заявил о начале в США гражданской войны

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в США фактически началась новая гражданская война. В соцсети X бизнесмен выразил согласие с мнением портала ZeroHedge, который опубликовал статью под заголовком «Пришло время принять, гражданская война 2.0 уже началась».

Кажется, это так, — добавил бизнесмен.

Очередной виток гражданских волнений спровоцировали инциденты в Миннеаполисе, где действия сотрудников иммиграционной службы ICE привели к гибели двух человек. В одном случае федеральный агент застрелил мужчину при попытке изъять оружие, в другом — огонь был открыт по женщине-водителю во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Оба происшествия вызвали волну протестов против жесткой тактики силовиков, направленных в город по распоряжению Белого дома.

Ранее стало известно, что протесты в США вышли на федеральный уровень, перекинувшись на несколько штатов. Беспорядки, которые на протяжении месяца продолжались в Миннеаполисе, теперь фиксируются на улицах Калифорнии.