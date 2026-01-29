Доцент ответил, поможет ли закрытие сайтов с ГДЗ

При запрете сайтов с готовыми решениями заданий в школах ученики найдут альтернативные варианты списывания, рассказал MIR24.TV доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, школьники могут использовать нейросети.

По данным Минпросвещения РФ, реализация этих мер будет способствовать защите образовательного процесса от недобросовестного списывания, а также повышению мотивации школьников к самостоятельной работе по разбору заданий при выполнении домашней работы. Однако школьники могут найти что-то другое и использовать нейросети для подготовки решений, — рассказал Щербаченко.

По мнению эксперта, запрет может увеличить интерес учеников к домашним заданиям. Он отметил, что педагогам стоит развивать интерес к своим предметам, чтобы у школьников не было желания прибегать к списыванию.

Ранее депутат Антон Горелкин заявил, что инициатива Минпросвещения о досудебной блокировке сайтов с ответами на школьные задания чрезмерна. По словам депутата, такие меры могут привести школьников в даркнет и к мошенникам.