Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 17:32

Слова Стубба о России вызвали возмущение в Финляндии

Политолог Малинен: кризис на Украине стал поражением для Европы

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press
Президенту Финляндии Александру Стуббу должно быть стыдно за слова о «стратегическом поражении» России, написал в соцсети X профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Он обвинил лидера страны в искажении реальных последствий кризиса на Украине.

Как вам не стыдно, черт возьми. Единственные, для кого <...> (конфликт на Украине. — NEWS.ru) стал «стратегическим поражением», — это мы, отчасти благодаря вам, и Европа, экономика которой погрузилась в перманентную рецессию, — говорится в публикации.

Так профессор отреагировал на пост Стубба, в котором тот утверждал, что конфликт на Украине якобы уже стал стратегической ошибкой и поражением России.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание Стубба о «навсегда изменившихся» отношениях с Россией. По его словам, Финляндия уже несет последствия своей русофобской политики. Медведев подчеркнул, что ответственность за это ложится на граждан.

До этого МИД РФ отправил в посольство Финляндии в Москве особый подарок в честь завершения года. Как сообщила представитель министерства Мария Захарова, это «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии», переведенная на финский язык.

