ФСБ рассекретила данные о казни детей в ходе Волынской резни: инфографика

ФСБ России рассекретила показания 18-летнего Ивана Васюка — участника Организации украинских националистов (ОУН, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), причастного к карательным операциям во время Волынской резни. Материалы были обнародованы на сайте ведомства. Он признался в убийстве 19 человек, включая мужчин, женщин и детей, а также описал случаи массовых расправ над населением и поджогов домов.

Волынская резня — массовое истребление мирного польского населения на территории преимущественно Западной Украины, находившейся тогда под оккупацией нацистской Германии. Систематическую, спланированную резню поляков устроили в 1943–1944 годах каратели ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, признаны в РФ экстремистскими и террористическими, деятельность запрещена), которым помогали сочувствующие украинские крестьяне. Помимо поляков, они убивали евреев, русских и не присоединившихся к националистам украинцев.

События Волынской резни признаны в Польше геноцидом. Украинцы не признают факт геноцида, считают резню трагическим событием и чествуют членов ОУН-УПА как национальных героев.

Сколько человек погибло во время Волынской резни, ключевые даты конфликта — в инфографике NEWS.ru.