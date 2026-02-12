Астероид-гигант выбрал 14 февраля для свидания с Землей ИКИ РАН: крупнейший за последний год астероид приблизится к Земле 14 февраля

Крупнейший за последний год астероид приблизится к Земле 14 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Объект диаметром до километра приблизится к планете на несколько миллионов километров.

Астероид 162882 (2001 FD58) <…> пройдет в субботу 14 февраля на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли. Объект является самым крупным из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 миллиона километров вокруг планеты, — заявили в лаборатории.

