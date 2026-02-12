Зимняя Олимпиада — 2026
Астероид-гигант выбрал 14 февраля для свидания с Землей

ИКИ РАН: крупнейший за последний год астероид приблизится к Земле 14 февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Крупнейший за последний год астероид приблизится к Земле 14 февраля, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Объект диаметром до километра приблизится к планете на несколько миллионов километров.

Астероид 162882 (2001 FD58) <…> пройдет в субботу 14 февраля на расстоянии в несколько миллионов километров от Земли. Объект является самым крупным из пролетавших за последний год в зоне радиусом 7,5 миллиона километров вокруг планеты, — заявили в лаборатории.

Ранее Солнце установило рекорд XXI века по числу сильных вспышек, сообщили в ИКИ РАН. Отмечается, что все они происходили в активной области 4366.

До этого первая сильная магнитная буря 2026 года вошла в число крупнейших геомагнитных событий XXI века. Явление, возникшее 18 января в результате солнечной вспышки класса X1.9, достигло уровня G4.7. Пик активности пришелся на 18–19 января.

Кроме того, группа ученых под руководством специалистов Санкт-Петербургского университета впервые выявила минерал аммония в метеорите Orgueil. Открытие расширяет представления о возможных источниках зарождения жизни.

