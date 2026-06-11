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11 июня 2026 в 12:00

Забудьте про частый полив: этот многолетник цветет красными «огнями», зимует в любом регионе России

Фото: D-NEWS.ru
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Это многолетнее растение стало настоящей находкой для дачников, ценящих яркие краски при минимуме усилий. Оно засухоустойчиво и растет на любой почве, не требуя при этом частых подкормок и обильных поливов.

Лихнис — он словно создан для тех, кто бывает на даче наездами: он спокойно переживет ваше отсутствие в течение двух недель и не пропадет, а мощная корневая система позволяет ему без труда зимовать в открытом грунте без укрытия в любом регионе России.

Цветение лихниса начинается уже в первый год после посева: в июне-июле над аккуратными кустиками высотой от 40 до 100 см вспыхивают плотные шапки-соцветия огненно-красного, малинового, оранжевого, а у некоторых видов — белого, розового или фиолетового оттенков.

Эти яркие «огни» держатся до 70–75 дней, а при своевременном удалении увядших соцветий растение может радовать глаз до самой осени. Размножается он семенами, которые можно сеять прямо в грунт весной или под зиму, а также делением куста раз в 4–6 лет.

Ранее были названы цветы, которые похожи на ромашку, но окрашены в самые невероятные оттенки.

Проверено редакцией
Общество
цветы
растения
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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