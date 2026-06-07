Грядки ломятся от огурцов — простой уход увеличивает урожай в несколько раз

Грядки ломятся от огурцов — простой уход увеличивает урожай в несколько раз

Многие удивляются, почему у одних огурцы растут ведрами, а у других едва хватает на салат. Секрет часто не в сорте, а в простом уходе, который дачники обычно недооценивают. Несколько проверенных приемов помогают заметно увеличить количество завязей без дорогих удобрений.

Огурцы любят теплый вечерний полив. Холодная вода вызывает стресс, поэтому ее лучше заранее прогреть в бочке. Еще один важный момент — формирование плетей. Лишние побеги аккуратно удаляют, чтобы куст не тратил силы впустую.

При посадке в лунки полезно добавить горсть древесной золы. Она насыщает почву калием и помогает вырастить крепкие, сочные плоды. От тли и паутинного клеща хорошо помогает настой луковой шелухи — им опрыскивают листья раз в неделю.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что огурцы стали плодоносить дольше и дружнее. Она также советует посадить рядом укроп и бархатцы — они привлекают полезных насекомых и отпугивают вредителей.

Ранее мы рассказывали о «гофре» и еще 4 сортах для посадки прямо в грунт. Пышный ковер цветов до заморозков.