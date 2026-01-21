Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 09:36

Трамп раскрыл, какую страну считает «самой крутой в мире»

Трамп: США за полтора года превратились в самую крутую страну в мире

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Всего полтора года назад США считались «посмешищем», но теперь страна превратилась в сильнейшую державу в мире, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation. По его словам, Соединенные Штаты стали «самой крутой» страной из всех.

Нас как страну считали посмешищем полтора года назад, как сказал король Саудовской Аравии: «Полтора года назад вы были мертвой страной, а теперь вы самые крутые». Мы — самая крутая страна в мире, — сказал он.

Трамп в интервью также отметил, что хотел бы войти в историю как великий лидер. По словам политика, он собирается сделать это своим «наследием». Трамп подчеркнул, что великий президент должен обеспечивать безопасность и процветание, а также делать свою страну счастливой.

До этого американский лидер заявил, что готовность НАТО оказать США помощь в случае необходимости вызывает сомнения. По мнению политика, он сделал для Альянса больше, чем любой другой лидер, живой или умерший. Президент также подчеркнул, что США тратят на НАТО колоссальные суммы.

США
Дональд Трамп
страны
мир
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист предупредил об ответственности за рекламу наркошопов в пабликах
Эксперт по ЖКХ дал советы, как убрать хлам соседей из общего коридора
Подросток проломил череп, катаясь на тюбинге во Владивостоке
Названы города, куда могут перенести ВЭФ из Давоса
Таксист почти до смерти избил пассажирку, которая отказала ему в сексе
Частный дом обрушился на хозяина в результате взрыва бытового газа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России
Алиев сообщил о запросе Армении на транзит через Азербайджан в Россию
Маск призвал отказаться от инновационных технологий, речь идет о ChatGPT
Смелая фотосессия 16-летней Анны Пересильд для рекламы вызвала споры в Сети
Мать Свечникова рассказала, чем найденное в Турции тело похоже на его сына
В Госдуме предложили увеличить компенсацию из-за стихийных бедствий
Российский игрок НХЛ полез в драку во время матча
Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду
Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»
Поезд с пассажирами сошел с рельсов на юге Польши
Гладков описал обстановку в Белгородской области после атаки ВСУ
«Взлетит на воздух»: Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением
В Европе допустили передачу Гренландии ради выгоды
Мороженое без сахара и сливок: готовится за 5 минут из бананов
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.