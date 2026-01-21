Трамп раскрыл, какую страну считает «самой крутой в мире» Трамп: США за полтора года превратились в самую крутую страну в мире

Всего полтора года назад США считались «посмешищем», но теперь страна превратилась в сильнейшую державу в мире, заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу NewsNation. По его словам, Соединенные Штаты стали «самой крутой» страной из всех.

Нас как страну считали посмешищем полтора года назад, как сказал король Саудовской Аравии: «Полтора года назад вы были мертвой страной, а теперь вы самые крутые». Мы — самая крутая страна в мире, — сказал он.

Трамп в интервью также отметил, что хотел бы войти в историю как великий лидер. По словам политика, он собирается сделать это своим «наследием». Трамп подчеркнул, что великий президент должен обеспечивать безопасность и процветание, а также делать свою страну счастливой.

До этого американский лидер заявил, что готовность НАТО оказать США помощь в случае необходимости вызывает сомнения. По мнению политика, он сделал для Альянса больше, чем любой другой лидер, живой или умерший. Президент также подчеркнул, что США тратят на НАТО колоссальные суммы.