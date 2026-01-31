В Венесуэле могут отпустить из тюрем всех политзаключенных

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о решении подготовить закон о всеобщей амнистии для политических заключенных. Законопроект должен охватить весь период с 1999 года по настоящее время, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

Заявление было сделано на торжественной церемонии открытия судебного года 2026 года в Верховном суде Венесуэлы. Инициатива обсуждалась с президентом Николасом Мадуро и направлена на национальное примирение.

Я хочу объявить о решении продвигать закон о всеобщей амнистии, который будет охватывать весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время, — уточнила Родригес.

Она подчеркнула, что целью закона является залечивание ран, нанесенных многолетним политическим противостоянием. Уполномоченный президент поручила профильной комиссии по судебной реформе и программе демократического сосуществования в ближайшее время представить законопроект на рассмотрение парламента — Национальной ассамблеи.

Родригес призвала законодателей к максимальному сотрудничеству, чтобы документ помог восстановить в стране справедливость. Она также обратилась к общественности с призывом отказаться от мести, насилия и реванша, а относиться друг к другу с уважением.

Помимо амнистии, было объявлено о решении закрыть тюремный центр Эль-Эликоиде в Каракасе. Его могут преобразовать в социальный, спортивный и культурный центр для семей полицейских и местных жителей.

Ранее Родригес призвала политиков страны прекратить зависимость от иностранных принципов. В обращении к нефтяникам на НПЗ в Пуэрто-ла-Крусе она заявила о необходимости отдать приоритет внутреннему диалогу для преодоления кризиса.