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18 июня 2026 в 09:53

«Русский народ его простит»: Бородин «поздравил» Галкина с юбилеем

Бородин призвал Галкина извиниться перед Россией и отправиться на СВО

Виталий Бородин Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в беседе с NEWS.ru призвал шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) извиниться перед россиянами и отправиться на фронт. Таким образом он поздравил его с 50-летным юбилеем, который Галкин отмечает сегодня, 18 июня. Только так, по мнению Бородина, муж певицы Аллы Пугачевой сможет искупить вину за негативные высказывания в адрес России и бывших соотечественников.

Пользуясь случаем, обращаюсь через NEWS.ru к Максиму Галкину. Призываю его извиниться перед нашей страной, россиянами и изменить свою позицию. Считаю, что ему нужно взять в руки автомат и в зоне СВО искупить свою вину. Если Галкин наберется смелости и сделает так, то, может быть, народ его простит, — высказался глава ФПБК.

Бородин отметил, что пока в отношении Галкина не возбуждено никаких уголовных дел в России. Это значит, шоумен может без препятствий вернуться в Россию и не будет арестован, пояснил собеседник. При этом Бородин усомнился, что россияне ждут Галкина.

Конечно, если он вернется, то с ним никто не будет взаимодействовать. Он показал свое лицо, в трудный момент отвернулся от страны, — заявил Бородин.

С 1 сентября в России вступит в силу закон о возможности ареста имущества релокантов, которые совершили административные правонарушения против интересов страны, напомнил глава ФПБК. Если в отношении Галкина будет возбуждено уголовное дело, то прокуратура сможет подать иск на изъятие его недвижимости, уточнил Бородин.

Ранее он заявил, что литовскую актрису Ингеборгу Дапкунайте никто не ждет в России. По мнению главы ФПБК, страна не нуждается «в таких кровопийцах», которые используют ее.

Культура
Максим Галкин
Виталий Бородин
СВО
Наталия Петренко
Н. Петренко
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