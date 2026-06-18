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18 июня 2026 в 09:45

Стало известно, почему россияне массово отказываются от пластиковых карт

В России зафиксировали массовый переход на цифровые банковские карты

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Россияне продолжают массово отказываться от пластиковых банковских карт и активно переходят на цифровые либо же вовсе на альтернативные платежные инструменты, передает РИА Новости. Так, оборот через pay-сервисы по итогам первых четырех месяцев 2026 года вырос на 44%, через Систему быстрых платежей — на 45%.

После перезапуска цифровой карты в 2025 году доля таких карт увеличилась в 1,6 раза. Начальник управления дебетовых карт и партнерских программ ПСБ Наталья Розенберг подтвердила, что доля цифровых дебетовых карт в общем объеме эмиссии ПСБ растет. Это связано с простотой и скоростью их оформления, отметила она.

Человек может за пару минут, не выходя из дома, выпустить карту в мобильном приложении и сразу ею пользоваться, — резюмировала Розенберг.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон об ограничении числа банковских карт для одного человека до 20. Также закон предусматривает создание единой системы учета банковских карт. Документ входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству.

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