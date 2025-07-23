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23 июля 2025 в 16:27

Актера из сериала «Слово пацана» обнаружили на СВО

Сыгравший в сериале «Слово пацана» Базанов ушел на СВО после ареста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Известный по роли в популярном сериале «Слово пацана» актер Сергей Базанов вместе с тремя другими обвиняемыми по делу о разбойном нападении и убийстве предпринимателя в 2011 году заключили контракты с Министерством обороны России, сообщает ТАСС. Все четверо в настоящее время выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Сергей Базанов, Григорий Галустов, Евгений Николаев и еще один фигурант осенью прошлого года подписали контракт с Минобороны и убыли в зону СВО, где на сегодняшний день выполняют боевые задачи, — сказал источник агентства.

Согласно материалам следствия, Базанов входил в преступную группировку, совершившую в 2011 году нападение на бизнесмена в центре Москвы. Злоумышленники выстрелили потерпевшему в голову и похитили сумку с $900 тысячами (свыше 70 млн рублей). В московском главке Следственного комитета уточнили, что причастность актера и еще одного фигуранта подтвердилась многочисленными доказательствами.

Ранее Виктория Антонова, занимавшая должность финансового директора компании «Пикет» и обвиняемая в поставках некачественных бронежилетов для вооруженных сил, подписала контракт для прохождения службы в зоне СВО. Она может быть направлена в Первый женский батальон.

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