В Москве начинается парад Победы

Парад Победы начинается на Красной площади в Москве. Церемония стартовала в 10:00 с выноса Знамени Победы. Одновременно из ворот Спасской башни Московского Кремля прибыл принимающий парад — министр обороны Андрей Белоусов.

Первыми пройти готовятся участники СВО, военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил РФ, а также военнослужащие КНДР. Торжественную часть завершит пролет российских пилотажных авиагрупп. В этом году парад пройдет без военной техники.

Ранее военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел на центральной площади Новосибирска. Торжественное мероприятие началось с церемонии выноса знамен под музыку композиции Александрова и Лебедева-Кумача «Священная война».

Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, обеспечение безопасности на 9 Мая является абсолютным приоритетом. Также он уточнил, что иностранные СМИ, которые будут работать на параде, уже получили аккредитацию.