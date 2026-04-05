Годовщина смерти Паши Техника: как скандальный рэпер ушел из жизни

Год назад — 5 апреля 2025 года — скончался рэпер Паша Техник. Как складывались личная жизнь и карьера артиста, что известно о зависимостях и последних днях исполнителя?

Что известно о карьере Паши Техника

Павел Ивлев, известный как Паша Техник, родился в 1984 году в Москве. О его семье информации немного: мать была бухгалтером, а отец — торговым представителем.

В подростковом возрасте Ивлев начал заниматься хип-хопом и в 2001 году создал свою группу — Kunteynir (произносится как «контейнер»). Тогда же он взял псевдоним technique и зарегистрировался на одном из рэп-форумах.

Группа неоднократно распадалась и вновь собиралась. В 2020 году коллектив выпустил свой последний альбом под названием «Дорога в облака». Техник также известен как сольный артист. На «Яндекс Музыке» его треки набрали более миллиона прослушиваний за месяц.

Одна из самых запоминающихся фишек Паши Техника — маска гориллы. В ней он выступал на своих концертах и участвовал в баттлах на Versus.

Техник часто участвовал в YouTube-проектах. Он появлялся в «Лиге плохих шуток», давал интервью Big Russian Boss и «Плюшкам». В 2019 году его пригласили стать талисманом самарского футбольного клуба «Крылья Советов» — Крысом Лютиком.

Зависимость Паши Техника и попытки завязать

Паша Техник сам признавался, что с 14 лет страдал наркотической зависимостью. В 2008 году его приговорили к пяти годам за хранение и распространение наркотиков. В 2013-м он вышел на свободу и возобновил творческую деятельность.

Техник несколько раз лечился в реабилитационных центрах, но не смог победить зависимость. В конце 2022 года он впал в кому после передозировки наркотиками. После этого его снова отправили в реабилитационный центр.

Как сообщали СМИ, в конце марта 2025 года рэпера доставили в больницу в Таиланде с острым респираторным дистресс-синдромом. При этом отмечалось, что анализ крови не выявил наркотиков в организме, а у музыканта развилась полиорганная недостаточность и нарушение кровообращения. Легкие были поражены почти на 100%. Врачи ввели Техника в искусственную кому.

4 апреля Паша Техник пережил клиническую смерть. После нее у артиста некоторое время наблюдалась положительная динамика, но в ночь на 5 апреля исполнитель умер.

Его бывшая жена Ева Карицкая сообщила в июне, что Паша умер из-за неправильно подобранных «черными прокапщиками» препаратов. «Могу сказать то, что три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит. И на протяжении трех дней, к сожалению, они сами принимали решение, то есть без ведома родственников, вызывать каких-то нелегальных прокапщиков, что привело к его гибели», — заявила экс-жена Техника.

Мать рэпера Надежда Ивлева считает, что в смерти сына виноваты люди из его окружения, которые вовремя не вызвали скорую.

«Я прямым текстом говорю: его убили. И все люди, которые с ним были: друзья, которые знали, кто его капает, кто с ним там находился, кто там тусил. Все знали, что его убивают», — отметила Ивлева.

Как сложилась личная жизнь Паши Техника

В 2015 году рэпер женился на Карине Мельничук, известной как Ева Карицкая. Через четыре года, в 2019-м, у пары появился сын Иван. Осенью 2021 года Ева Карицкая объявила о разрыве с Пашей Техником, подозревая его в изменах. Официальный развод состоялся только в 2023 году.

Во второй половине 2022 года Техник встречался с блогером Katya Loli (настоящее имя — Екатерина Коваленко). Затем несколько месяцев состоял в отношениях с треш-блогером Юлей Финесс (настоящее имя — Юлия Максимовская).

Отказ от ЭКО из-за Заворотнюк, болезнь сына, Зеленский: как живет Бледанс

Отказ от алкоголя, зависть Борисову, патриотизм: как живет Александр Петров

Личная жизнь, здоровье, отношение к Украине и СВО: где сейчас Юрий Стоянов