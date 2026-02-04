Авиаудары по объектам украинского военно-промышленного комплекса снижают способность Киева продолжать боевые действия, считает аналитик Марк Слебода. В эфире YouTube-канала Rachel Blevins он подчеркнул, что это приближает завершение конфликта.

Это, по моему мнению, приведет к тому, что появится возможность быстрее завершить конфликт, а также наступит политический и экономический коллапс из-за огромного давления, — сказал он.

Ранее эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин выразил мнение, что у НАТО нет явного лидера, который мог бы объединить усилия для противостояния России. Он подчеркнул, что лидеры стран Альянса осознают это и не решаются вступить в прямой конфликт с РФ. Политолог добавил, что внутри Евросоюза сформировалось потребительское общество, где каждый сам за себя.

До этого Самонкин также рассказал, что Венгрия и Чехия могут оказать помощь американскому президенту Дональду Трампу в остановке конфликта на Украине. Он отметил, что вклад в завершение противостояния могут сделать Словакия и Италия, которые выступают за восстановление отношений с РФ.