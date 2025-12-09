В Госдуме предложили платить алименты продуктами и одеждой

Выплата алиментов одеждой, продуктами, оплатой обучения или лечения поможет избежать нецелевых трат, заявил «Москве 24» зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он отметил, что регулировать такое нововведение могли бы специальные комитеты.

Такая инициатива особенно актуальна в ситуациях конфликта между бывшими супругами, когда есть случаи нецелевого использования алиментов. Известны ситуации, когда получатель тратит средства не на нужды ребенка, а, например, на обустройство собственной личной жизни, — заявил Милонов.

Депутат подчеркнул, что женщина имеет право тратить часть средств на себя, особенно в том случае, если все свободное время посвящает уходу за ребенком. Однако, по его словам, ребенок не должен получать лишь минимально необходимые вещи для жизни.

Ранее юрист Людмила Александрова рассказала, что после развода мужчина обязан обеспечивать нетрудоспособную бывшую супругу. По ее словам, на финансовую поддержку также могут претендовать беременные, зачавшие ребенка во время брака.