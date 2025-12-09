ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 06:45

Юрист ответила, в каких случаях муж после развода должен содержать экс-жену

Юрист Александрова: муж после развода обязан содержать нетрудоспособную экс-жену

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После развода мужчина обязан обеспечивать нетрудоспособную бывшую супругу, заявила NEWS.ru юрист Людмила Александрова. По ее словам, на финансовую поддержку также могут претендовать беременные, зачавшие ребенка во время брака.

В некоторых случаях бывший супруг вправе требовать алименты от второго супруга, обладающего средствами. Данное положение закреплено в ст. 90 Семейного кодекса РФ. Например, на твердую денежную сумму может рассчитывать бывшая жена в период беременности, наступившей в браке, нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший таковым до или в течение года после развода, а также нуждающийся экс-супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, — пояснила Александрова.

Она подчеркнула, что выплаты доступны и бывшему супругу, который фактически ухаживает за общим ребенком в течение трех лет с момента его рождения. Также, по словам юриста, правом на получение средств обладает нуждающийся бывший супруг, ухаживающий за общим ребенком-инвалидом до 18 лет или за ребенком — инвалидом с детства I группы.

При этом судом будут рассмотрены и приняты во внимание такие обстоятельства, как материальное обеспечение сторон, а также любое принадлежащее им имущество, семейное положение и наличие других несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних детей, нетрудоспособность плательщика алиментов. В некоторых случаях суд в исковых требованиях может отказать или ограничить эту обязанность определенным сроком. Например, если наступление нетрудоспособности супруга произошло вследствие злоупотребления им спиртными напитками или наркотическими средствами при наличии медицинских документов, — добавила Александрова.

Ранее юрист Алина Лактионова заявила, что в России нет эффективных механизмов финансовой поддержки матерей после развода со стороны бывших супругов. По ее мнению, действующее законодательство слабо защищает женщин, которые посвятили многие годы семье, а не работе.

