Уехавший из России Илья Лагутенко удвоил доходы SHOT: доходы Ильи Лагутенко за 2025-й выросли в России более чем вдвое

Доходы лидера «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко за 2025-й выросли больше чем вдвое, сообщает Telegram-канал SHOT. За прошлый год осудивший СВО музыкант заработал в России почти 40 млн рублей.

Несмотря на отъезд музыканта из России в 2022 году, его коммерческая деятельность здесь продолжилась. Его компания «Лагуна», занимающаяся распространением музыкальной продукции, успешно функционирует. Так, в 2023 году ее выручка составила 7,7 млн рублей, а в следующем, 2024 году показатель удвоился и достиг отметки 15,3 млн рублей.

До этого Лагутенко продлил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России до 2035 года. Он подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком, по этому запросу было принято положительное решение.

Ранее стало известно, что музыканты рок-группы «Мумий Тролль» нашли способ подрабатывать в России. Лагутенко отказывается от концертов на родине и ищет корпоративные заказы в США. Однако барабанщик Олег Пунгин вместе с бывшими участниками организовал кавер-группу «МТ Б/У», исполняющую хиты «Мумий Тролля». При этом нынешний бас-гитарист Павел Вовк выступает также в составе группы «Моя Мишель».