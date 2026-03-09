Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 10:24

Уехавший из России Илья Лагутенко удвоил доходы

SHOT: доходы Ильи Лагутенко за 2025-й выросли в России более чем вдвое

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Доходы лидера «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко за 2025-й выросли больше чем вдвое, сообщает Telegram-канал SHOT. За прошлый год осудивший СВО музыкант заработал в России почти 40 млн рублей.

Несмотря на отъезд музыканта из России в 2022 году, его коммерческая деятельность здесь продолжилась. Его компания «Лагуна», занимающаяся распространением музыкальной продукции, успешно функционирует. Так, в 2023 году ее выручка составила 7,7 млн рублей, а в следующем, 2024 году показатель удвоился и достиг отметки 15,3 млн рублей.

До этого Лагутенко продлил право на товарный знак «Мумий Тролль» в России до 2035 года. Он подал в Роспатент заявление, чтобы продлить срок владения товарным знаком, по этому запросу было принято положительное решение.

Ранее стало известно, что музыканты рок-группы «Мумий Тролль» нашли способ подрабатывать в России. Лагутенко отказывается от концертов на родине и ищет корпоративные заказы в США. Однако барабанщик Олег Пунгин вместе с бывшими участниками организовал кавер-группу «МТ Б/У», исполняющую хиты «Мумий Тролля». При этом нынешний бас-гитарист Павел Вовк выступает также в составе группы «Моя Мишель».

Илья Лагутенко
музыканты
Россия
выручка
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефть обновила ценовой максимум с 2022 года
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 5: кто снял маску 8 марта, кто остался
Собравшихся на пенсию россиян захотели «простимулировать»
«Это варварство»: в Госдуме призвали артистов подумать над псевдонимами
В Киеве раскрыли число поставленных ракет для Patriot и огорчились
Удары по Украине сегодня, 9 марта: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названа причина мощной пальбы в Севастополе
Ушел из жизни «Батя» «Локомотива»
«Спрос будет снижаться»: энергетик о дальнейшем росте цен на нефть
Путин лично занялся безопасностью сотрудников Росатома в Иране
Два человека пострадали после работы ПВО над Абу-Даби
В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС
Дмитриев высмеял фон дер Ляйен и Каллас на фоне взлетевшей в цене нефти
Российские FPV-дроны устроили кошмар украинским танкистам на Leopard
Магнитные бури сегодня, 9 марта: что завтра, сильный стресс, апатия
У Безоса нашли несколько участков в «бункере миллиардеров»
В США указали Трампу на главный позор в иранской войне
Норвежская полиция назвала вероятную версию взрыва в посольстве США
Взрыв произошел у синагоги в европейской стране
Военные США нанесли новый удар по «наркотеррористам» в Тихом океане
Дальше
Самое популярное
Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана
Ближний Восток

Ситуация в Дубае 7 марта: отмена рейсов, вылеты в Россию, новые удары Ирана

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии
Семья и жизнь

Пенсионные баллы — 2026: как проверить и увеличить для достойной пенсии

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.