Нутрициолог поставила точку в вопросе влияния кофе на здоровье человека

Две или три кружки кофе в день — оптимальное количество для среднестатистического человека, заявила в беседе с NEWS.ru психотерапевт, нутрициолог Лариса Никитина. По ее словам, кофе действительно может улучшить состояние человека, но лишь в сочетании со здоровым образом жизни. Она посоветовала употреблять напиток в первой половине дня, чтобы не возникло проблем с засыпанием.

Если человек пьет алкоголь, курит как не в себя, у него изменен режим бодрствования, он все время пребывает в депрессии, в злости. Если он просто будет пить две-три чашечки кофе, сильно он не поздоровеет. Это все очень комплексный процесс. Но я считаю, что кофе действительно не зря уже сколько веков прекрасно используется, — отметила Никитина.

Она также подчеркнула, что не следует злоупотреблять кофе, чтобы избежать чересчур сильного воздействия стимулирующих веществ на организм. Никитина порекомендовала выбирать качественные сорта с чистым составом.

Ранее кардиолог Валерия Бонадыкова заявила, что злоупотребление кофе может привести к ощущению перебоев в работе сердца, учащенному пульсу и проблемам со сном. По словам врача, реакция организма на этот напиток зависит от употребленной дозы, крепости кофе и времени его употребления.