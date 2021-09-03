Актриса Ирина Купченко сильно обиделась на Бориса Корчевникова

Коллега Ирины Купченко рассказал, почему актриса сильно обиделась на ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова и не соглашается прийти на его программу даже за солидный гонорар. Причину обиды Купченко на Корчевникова он сообщил в беседе с NEWS.ru.

По информации NEWS.ru, Ирине Купченко на протяжении длительного времени настойчиво предлагали дать большое интервью в эфире программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». Актрисе, которая очень редко общается с журналистами, даже обещали солидное денежное вознаграждение.

Ирине Петровне предлагали очень достойный гонорар. Сумму разглашать не имею права. Но это выше 500 тысяч рублей. Однако она отказалась. Из-за ведущего, — признался NEWS.ru сотрудник театра имени Евгения Вахтангова, где служит народная артистка РСФСР.

Со слов собеседника NEWS.ru, когда ведущий «Судьбы человека» Борис Корчевников вёл «Прямой эфир» (до Андрея Малахова), то посвятил одну из программ смерти Сергея Ланового (умер в 2013 году) — сына Ирины Купченко и Василия Ланового. Эфир получился скандальным. Для Ирины Петровны, переживавшей тогда тяжёлый период в жизни, та программа стала ножом в спину, рассказали нам друзья актрисы. Они утверждают, что Купченко не простила Корчевникова до сих пор.

Муж Ирины Купченко, народный артист СССР Василий Лановой, скончался в январе 2021 года. После его смерти Андрей Малахов снял программу «Прямой эфир», которую актёр Сергей Марочкин назвал циничной. По мнению артиста, передачи о миллионных состояниях ушедших звёзд «очерняют память хороших людей».