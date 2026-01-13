Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 13:24

Дмитриев оценил возможность изменения курса Лондона в случае ухода Стармера

Дмитриев: замена Стармера на посту премьера Британии может оказаться не лучше

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Великобритании скоро сменится премьер-министр, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев. При этом в публикации в соцсети X он отметил, что новый глава правительства может оказаться не лучше текущего премьера Кира Стармера.

Стармер скоро уйдет, но его замена может оказаться не лучше, — написал Дмитриев.

Ранее Дмитриев заявил, что Стармер хочет заблокировать доступ к соцсети Х, чтобы скрыть свой настрой против американского лидера Дональда Трампа. Этим предположением он ответил на собственный пост от 4 августа 2025 года с роликом, в котором британский премьер заявляет, что скептически относится к переизбранию республиканца.

До этого американский бизнесмен Илон Маск выразил мнение, что Великобритания превратилась в фашистское государство. По его словам, страна превратилась в «тюремный остров» из-за множества тысяч арестов граждан из-за комментариев и постов в Сети. За год в Британии было задержано более 12 тысяч человек за посты в соцсетях. Маск прямо обвинил британские власти в отходе от принципов свободы слова.

