Чтобы томаты быстрее созрели: если они долго висят зелеными, делаю именно так

Чтобы томаты быстрее созрели: если они долго висят зелеными, делаю именно так

Бывает, что середина лета уже позади, а помидоры по-прежнему остаются зелеными. Причин может быть много: прохладные ночи, избыток азота, слишком густая листва или перегруженные кисти. К счастью, есть несколько простых приемов, которые действительно помогают ускорить созревание плодов.

1. Удалите лишние листья. Если кисти полностью скрыты в густой листве, осторожно уберите листья ниже созревающих плодов. Томаты получат больше света и будут быстрее краснеть. Главное — не удалять слишком много зелени за один раз, чтобы не вызвать стресс у растения.

2. Прекратите азотные подкормки. Если продолжать подкармливать кусты азотом, они будут наращивать ботву вместо того, чтобы направить силы на созревание урожая. В этот период полезнее использовать удобрения с калием и фосфором.

3. Прищипните верхушки. В конце сезона новые цветки уже не успеют дать урожай. Удалив точку роста, вы заставите растение направить питание на уже сформировавшиеся плоды.

4. Сократите полив. Если стоит сухая погода, немного уменьшите количество воды. Легкий дефицит влаги становится для томатов сигналом ускорить созревание. Важно не доводить растения до сильного увядания.

5. Уберите самые мелкие завязи. Многочисленные маленькие плоды отнимают питание у крупных томатов.

6. Собирайте первые спелые плоды сразу. Созревшие помидоры выделяют этилен, но одновременно продолжают забирать питание.

Личный опыт

Подкормите томаты калием. Когда плоды уже сформировались, азотные удобрения лучше исключить — они стимулируют рост листьев, а не созревание урожая. Вместо этого используйте калийные подкормки. Хорошо работают монофосфат калия (10–15 г на 10 л воды для полива или опрыскивания), сульфат калия (15–20 г на 10 л воды) или готовые удобрения с повышенным содержанием калия, предназначенные для томатов, например «Фертика Люкс», «Агрикола для томатов, перцев и баклажанов», «Кристалон Томатный». Такие подкормки помогают ускорить созревание плодов, делают их более сладкими и улучшают окраску.