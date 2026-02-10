Речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года стала историческим событием, которое произошло в подходящий момент, заявил экс-посол России в ФРГ Владимир Котенев в беседе с РИА Новости. По его мнению, место и время для выступления были выбраны не случайно.

Речь была исторической. Эта речь потрясла весь мир. Выбор места и времени был совершенно не случаен. И я думаю, что эта платформа (Мюнхенская конференция по безопасности. — NEWS.ru) была выбрана не напрасно. То есть все сошлось, — отметил Котенев.

На Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года Путин выступил с речью, в которой резко критиковал внешнюю политику Соединенных Штатов и концепцию однополярного мира. Президент России также выразил протест против намерений НАТО расширить свое влияние и разместить системы противоракетной обороны США в Восточной Европе.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что документы по делу финансиста Джеффри Эпштейна подтверждают слова Путина о завершении «бала вампиров». По мнению дипломата, западные элиты сформировались в значительной степени под влиянием того, что они создали «в этих затхлых кровавых болотах».