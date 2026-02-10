В МИД объяснили переход на трехсторонние переговоры с США Лавров: смена формата переговоров в ОАЭ не связана с серьезными причинами

Изменение формата второго раунда переговоров в Абу-Даби с двустороннего на трехсторонний с участием США не было связано с какими-либо серьезными причинами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. Это связано с планами представителей американской стороны, уточнил он.

Изначально, когда договорились о втором раунде в Абу-Даби, как я понимаю, специальный посланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть занятыми другими делами в эти конкретные сроки. Потом их как-то сдвинули. Это все второстепенно, — рассказал он.

Также Лавров рассказал, что Москва и Вашингтон в ходе саммита на Аляске подошли к соглашениям. По его словам, согласие лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа могло бы ускорить урегулирование ряда вопросов. Кроме того, глава российского МИД выразил мнение, что Европа и украинский президент Владимир Зеленский пытаются сбить с толку переговорщиков США.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что скоро состоится следующий раунд переговоров по украинскому кризису. По его словам, конкретных дат пока нет.