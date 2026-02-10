Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 12:42

В МИД объяснили переход на трехсторонние переговоры с США

Лавров: смена формата переговоров в ОАЭ не связана с серьезными причинами

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Изменение формата второго раунда переговоров в Абу-Даби с двустороннего на трехсторонний с участием США не было связано с какими-либо серьезными причинами, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ. Это связано с планами представителей американской стороны, уточнил он.

Изначально, когда договорились о втором раунде в Абу-Даби, как я понимаю, специальный посланник США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер планировали быть занятыми другими делами в эти конкретные сроки. Потом их как-то сдвинули. Это все второстепенно, — рассказал он.

Также Лавров рассказал, что Москва и Вашингтон в ходе саммита на Аляске подошли к соглашениям. По его словам, согласие лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа могло бы ускорить урегулирование ряда вопросов. Кроме того, глава российского МИД выразил мнение, что Европа и украинский президент Владимир Зеленский пытаются сбить с толку переговорщиков США.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что скоро состоится следующий раунд переговоров по украинскому кризису. По его словам, конкретных дат пока нет.

Сергей Лавров
политика
переговоры
мирные переговоры
