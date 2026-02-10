Песков ответил на вопрос о дате следующих переговоров по Украине Песков: новых дат следующего раунда переговоров по Украине пока нет

Кремль рассчитывает, что скоро состоится следующий раунд переговоров по украинскому кризису, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, конкретных дат пока нет.

Нет, конкретных дат пока нет, но мы по-прежнему рассчитываем, что это произойдет скоро, — сказал представитель Кремля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров выразил мнение, что Европа и украинский президент Владимир Зеленский пытаются сбить с толку переговорщиков США. По словам министра, для реализации своего замысла они обращаются к американской оппозиции, в которой есть немало русофобов, считающих, что нельзя оставлять Украину.

До этого политолог Евгений Копатько пришел к выводу, что долгосрочный мир на Украине невозможен без серьезных гарантий безопасности для России от стран НАТО. Москва рассчитывает, что Запад прекратит угрозы и попытки давления, в противном случае, РФ никогда не пойдет на сделку, отметил эксперт. Он добавил, что шансы на заключение мира все-таки есть.