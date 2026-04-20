Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 09:42

«Дури хватает»: Лукашенко сделал США комплимент с подколом

Подписывайтесь на нас в MAX

В США есть много чего положительного, но и «дури тоже хватает», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT. Он провел аналогию с распадом Советского Союза, в котором, по мнению политика, также было немало проблем. Глава государства подчеркнул, что страна требовала реформирования, однако он выступал против.

Я голосовал против распада Советского Союза. Может, и нужна была реформа Советского Союза. Нужна была. Дури у нас хватало. Как сейчас у вас, в Америке: много положительного, но дури тоже хватает, — сказал Лукашенко.

Лукашенко также подчеркнул, что США следует поучиться демократии у Белоруссии. Он обратил внимание, что в его стране реальной демократии во много раз больше, чем в Соединенных Штатах. Глава республики резко раскритиковал внешнюю политику США, назвав их самыми настоящими диктаторами.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что хочет, чтобы после его президентства страна сохранилась и была землей возможностей для каждого. По его словам, в этом плане государство преуспело: люди живут спокойно, растят детей, получают образование в равных условиях.

Мир
Белоруссия
США
СССР
Александр Лукашенко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейские пришли на помощь оказавшемуся взаперти пенсионеру с инсультом
Трамп раскрыл, как объяснял папе римскому необходимость бомбить Иран
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
ВС РФ уничтожили 20 БПЛА ВСУ за пять часов
Драка переросла в перестрелку в США
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр предупредил Нетаньяху об аресте в Венгрии
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве предупредили о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.