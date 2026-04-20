«Дури хватает»: Лукашенко сделал США комплимент с подколом

В США есть много чего положительного, но и «дури тоже хватает», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT. Он провел аналогию с распадом Советского Союза, в котором, по мнению политика, также было немало проблем. Глава государства подчеркнул, что страна требовала реформирования, однако он выступал против.

Я голосовал против распада Советского Союза. Может, и нужна была реформа Советского Союза. Нужна была. Дури у нас хватало. Как сейчас у вас, в Америке: много положительного, но дури тоже хватает, — сказал Лукашенко.

Лукашенко также подчеркнул, что США следует поучиться демократии у Белоруссии. Он обратил внимание, что в его стране реальной демократии во много раз больше, чем в Соединенных Штатах. Глава республики резко раскритиковал внешнюю политику США, назвав их самыми настоящими диктаторами.

Кроме того, белорусский лидер заявил, что хочет, чтобы после его президентства страна сохранилась и была землей возможностей для каждого. По его словам, в этом плане государство преуспело: люди живут спокойно, растят детей, получают образование в равных условиях.