Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 10:54

Пассажиры теплохода «Вещий Олег» пожаловались на «шашлычный грабеж»

Пассажиры теплохода «Вещий Олег» пожаловались на шашлык за 30 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Пассажирам теплохода «Вещий Олег» в Москве выставили счет почти на 30 тыс. рублей за блюда с мангала, передает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По словам гостей, их не предупредили, что стоимость в меню указана за 100 граммов, а не за порцию. При этом прогулка на судне стоила всего лишь 1400 рублей.

Одна из пассажирок рассказала, что желающим разместиться на верхней палубе предложили заказать блюда с мангала. Компания выбрала два шашлыка, креветки и напитки. В результате приготовили три блюда весом почти по килограмму каждое.

В конце прогулки пассажирам принесли счет почти на 30 тыс. рублей. В него включили чаевые и пиво, которое, по словам гостей, им обещали в подарок, но они его не употребляли. После спора часть позиций убрали, однако итоговая сумма составила почти 25 тыс. рублей.

Ранее девушка из Самары обратилась к мастерам для устранения засора в трубе. Стоимость работы заранее не уточнялась, и она рассчитывала, что счет составит около 5-6 тыс. рублей. После двух часов работы мастера попросили заплатить 52 тыс. рублей.

Москва
шашлык
цены
теплоходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик не смог спасти тонущего брата на Урале
В Калининграде создали самый большой в истории кубок из янтаря
Аналитик ответил на решение Болгарии выйти из «коалиции желающих»
Теннисистка Андреева призналась в любви к коктейлю с постыдным названием
Невролог назвал неочевидную привычку, ухудшающую качество сна
«Усидеть на двух стульях»: Литвинову призвали озвучить позицию по СВО
Почему не работает Telegram сегодня, 15 июля: замедление, когда заблокируют
Врач рассказала, как избежать джетлага после перелета
«Он победил, но это было нелегко»: в Польше высмеяли фиаско Зеленского
Бойцы ВС РФ проехали минное поле на мотоциклах, зачистив окопы
Пропавшие в Карелии дети рассказали, зачем прошли 50 км
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 15 июля: где сбои в России
В Китае впервые имплант в мозг вернул руке способность двигаться
Мужчина несколько дней домогался молодого терапевта
Омича задержали за поддержку Украины
Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа
Врач предупредил о смертельной опасности дачных погребов
Ребенок прикоснулся к водостоку и умер на месте
Президент Южной Кореи стал бездомным
Немцы оценили вероятность начала войны в ближайшие пять лет
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА
Спорт

В полуфинале ЧМ-2026 впервые в истории сыграют четыре лучшие сборные ФИФА

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.