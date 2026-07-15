Пассажиры теплохода «Вещий Олег» пожаловались на «шашлычный грабеж»

Пассажирам теплохода «Вещий Олег» в Москве выставили счет почти на 30 тыс. рублей за блюда с мангала, передает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». По словам гостей, их не предупредили, что стоимость в меню указана за 100 граммов, а не за порцию. При этом прогулка на судне стоила всего лишь 1400 рублей.

Одна из пассажирок рассказала, что желающим разместиться на верхней палубе предложили заказать блюда с мангала. Компания выбрала два шашлыка, креветки и напитки. В результате приготовили три блюда весом почти по килограмму каждое.

В конце прогулки пассажирам принесли счет почти на 30 тыс. рублей. В него включили чаевые и пиво, которое, по словам гостей, им обещали в подарок, но они его не употребляли. После спора часть позиций убрали, однако итоговая сумма составила почти 25 тыс. рублей.

Ранее девушка из Самары обратилась к мастерам для устранения засора в трубе. Стоимость работы заранее не уточнялась, и она рассчитывала, что счет составит около 5-6 тыс. рублей. После двух часов работы мастера попросили заплатить 52 тыс. рублей.