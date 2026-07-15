Жительница Самары рассказала о неожиданном счете за прочистку трубы

Сантехники потребовали у жительницы Самары 52 тыс. рублей за устранение засора в трубе, сообщает Telegram-канал «112». Она обвинила мастеров в обмане после того, как сумма за работу оказалась значительно выше ожидаемой.

Девушка вызвала специалистов по объявлению, однако заранее стоимость услуг не уточнила, рассчитывая заплатить около 5–6 тыс. рублей. После двух часов работы сантехники выставили счет на 52 тыс. рублей, включив в него демонтаж, разбор сливной системы и устранение засора. После звонка отцу девушки, который занимается ремонтом, мастера начали спорить с ним и оскорблять мужчину.

Позже они снизили стоимость работ до 26,5 тыс. рублей, а после попытки вызвать полицию заявили, что не могут ждать. В итоге знакомые отца помогли договориться о выплате 8 тыс. рублей, после чего сантехники уехали. Позже девушка нашла отзывы, в которых другие клиенты также рассказывали о претензиях к этой компании.

Ранее сообщалось, что в Москве активизировались мошенники, представляющиеся сотрудниками Мосэнергосбыта, Московской объединенной энергетической компании и других коммунальных служб. Злоумышленники приходят в квартиры горожан, предлагают услуги по замене счетчиков, проверке газовых плит или пытаются навязать дорогостоящее оборудование.