Канализация как новая без сантехника: копеечный способ убрать жировые пробки на кухне

Засоры на кухне случаются чаще, чем кажется. Виной всему жир, который незаметно оседает на стенках труб и со временем превращается в плотные пробки с неприятным запахом. Простая профилактика помогает избежать этой проблемы без вызова сантехника.

Раз в 3–4 недели засыпьте в слив 1 столовую ложку соды и влейте 100 мл уксуса. Начнется реакция с пеной, которая размягчает жировой налет. Через 15 минут пролейте все литром горячей воды. Дополнительно важно не сливать остатки масла в раковину: лучше убрать их содой или солью прямо со сковороды и выбросить в мусор. Можно установить сеточку на слив, чтобы задерживать крошки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что вода стала уходить быстрее без неприятного запаха. Чтобы эффект сохранялся дольше, полезно раз в неделю промывать слив горячей водой — это не дает свежему жиру закрепиться на стенках труб.

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