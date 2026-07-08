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08 июля 2026 в 07:03

Канализация как новая без сантехника: копеечный способ убрать жировые пробки на кухне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Засоры на кухне случаются чаще, чем кажется. Виной всему жир, который незаметно оседает на стенках труб и со временем превращается в плотные пробки с неприятным запахом. Простая профилактика помогает избежать этой проблемы без вызова сантехника.

Раз в 3–4 недели засыпьте в слив 1 столовую ложку соды и влейте 100 мл уксуса. Начнется реакция с пеной, которая размягчает жировой налет. Через 15 минут пролейте все литром горячей воды. Дополнительно важно не сливать остатки масла в раковину: лучше убрать их содой или солью прямо со сковороды и выбросить в мусор. Можно установить сеточку на слив, чтобы задерживать крошки.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что вода стала уходить быстрее без неприятного запаха. Чтобы эффект сохранялся дольше, полезно раз в неделю промывать слив горячей водой — это не дает свежему жиру закрепиться на стенках труб.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
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Марина Макарова
М. Макарова
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