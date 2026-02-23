Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 07:00

Мед вместо сахара — полезная иллюзия стройности: почему натуральная сладость может мешать снижению веса

Многие уверены, что стоит заменить сахар мёдом — и вес начнёт уходить сам собой. Натуральный продукт кажется более «лёгким» и безопасным для фигуры. Но на практике всё не так просто, и такая замена может не дать ожидаемого результата.

Главная причина — высокая калорийность. В 1 столовой ложке мёда содержится 60–65 ккал, тогда как в таком же количестве сахара — около 45 ккал. Разница кажется небольшой, но при ежедневном употреблении она быстро накапливается. Если не уменьшать порции, похудеть не получится. Организм воспринимает мёд как быстрый углевод: уровень глюкозы резко повышается, затем падает, и снова появляется чувство голода.

При этом мёд действительно полезнее по составу. В нём есть ферменты и микроэлементы, которых нет в сахаре. Но это не делает его продуктом для снижения веса. Чтобы не навредить фигуре, важно соблюдать умеренность. Например, достаточно 60–65 ккал из мёда в день — это около половины столовой ложки. Лучше добавлять его в кашу или творог, а не есть отдельно.

Мёд может стать более разумной альтернативой сладостям, но только при контроле количества. Сам по себе он не сжигает жир, а при избытке даёт лишние калории. Стройность зависит не от выбора подсластителя, а от общего баланса питания.

