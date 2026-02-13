Назван важный витамин, необходимый в рационе весной Врач Новоселов: в начале весны в рацион следует добавлять продукты с витамином D

В преддверии весны нужно добавить в пищу продукты, богатые витамином D, поскольку к этому времени его уровень в организме обычно снижается, порекомендовал в беседе с NEWS.ru врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов. При этом не стоит сдавать анализы на авитаминоз без назначения врача, считает специалист. Уровень витамина можно определить с помощью показателя 25 (OH) D3, подчеркнул он.

Нужно обратить внимание на витамин D и витамины группы B. Последние важны для снижения уровня заболеваемости, устойчивости к инфекциям, а также для работы нервной системы. Самим прийти к врачу и сказать: «Возьмите у меня анализы» большого смысла нет. У 70% населения уровень D3 будет довольно низкий, — сказал Новоселов.

