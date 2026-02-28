«Слабый и лукавый»: Горбачева описали строками из «Евгения Онегина»

Строки из поэмы Александра Пушкина «Евгений Онегин» о слабом и лукавом властителе могли бы быть применены и к бывшему главе СССР Михаилу Горбачеву, выразил мнение в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, бывший генсек был виноват во многих бедах страны, включая катастрофу в Чернобыле.

«Властитель слабый и лукавый, плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой, над нами царствовал тогда». Мне кажется, это очень подходит к Горбачеву, хотя Пушкин писал это про Александра I. <...> Везде он отрекался от ответственности. <...> Ты руководитель страны — ты за это отвечаешь, а он говорит: «Это не я, это все случилось само по себе», — отметил Светов.

Ранее писатель и общественный деятель Юрий Крупнов заявил, что Горбачев совершил преступление, «сдав» Европе Германскую Демократическую Республику и весь Варшавский блок. По его мнению, это было сделано «в угоду ложно понятым фантастическим принципам».

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов считает, что такие политики, как Горбачев, а также Александр Яковлев и Борис Ельцин, работали на правительство США и намеренно разрушили СССР. Он также предположил, что на программу по распаду Советского Союза Вашингтон потратил огромные средства.