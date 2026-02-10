Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 17:13

«Вы добили меня»: экс-советник Путина дал совет Дурову для спасения Telegram

Экс-советник Путина Клименко: Дурову стоит начать сотрудничать с Россией

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Павлу Дурову стоит начать сотрудничать с Россией, чтобы спасти Telegram, заявил NEWS.ru экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, как только он пойдет на уступки, «у него все станет хорошо».

Я вообще не вижу никаких проблем, если бы Павел сотрудничал. Сейчас Павел должен сказать: «Ну ладно, вы добили меня, я становлюсь как все». И у него сразу все станет хорошо. Я думаю, что Россия для него очень важна. Ему нужно открыть представительство в России, принимать претензии от Роскомнадзора, — сказал Клименко.

Он добавил, что если Дуров станет выдавать России данные о переписках террористов и других преступников, 99% пользователей не заметит изменений. По мнению Клименко, на этот шаг положительно отреагируют и инвесторы Telegram. Однако, отметил он, Дуров «всегда ходил по грани, проявлял чудеса эквилибристики».

Ранее в Роскомнадзоре подтвердили начало замедления Telegram в России. По данным ведомства, мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. При этом в РКН указали на готовность работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения России.

Ирина Ковган
И. Ковган
