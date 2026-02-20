Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 09:45

Кулачные бои и молодецкая удаль: забытые традиции масленичных забав

Исторические мужские забавы на Масленицу: кулачный бой, «стенка на стенку» Исторические мужские забавы на Масленицу: кулачный бой, «стенка на стенку» Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Итоги масленичной недели принято подводить шумно, активно, ярко и весело: именно такой мощный заряд энергии помогает окончательно прогнать зиму и пробудить природу. В это время свою невероятную удаль и богатырскую силу в старину традиционно показывали мужчины.

Молодецкая перестрелка силой

Главным событием праздничных гуляний всегда считались исторические мужские забавы на Масленицу, среди которых особое место занимали кулачные бои. Суть таких состязаний заключалась не в проявлении агрессии, а в честной проверке выносливости и умения постоять за себя и свою общину. Мужчины собирались на льду рек или на главных площадях, чтобы в честном поединке показать ловкость, верный глаз и крепость духа.

Самым массовым и зрелищным вариантом была «стенка на стенку»: участники делились на две группы, выстраивались в плотные ряды и по сигналу сходились в схватке. Это помогало не только выплеснуть накопившуюся за зиму энергию, но и укрепить чувство локтя, ведь победа зависела от слаженности всей команды.

Правила честного боя

Несмотря на кажущийся хаос, исторические мужские забавы на Масленицу подчинялись строгому негласному кодексу чести. Главное правило гласило: лежачего не бить. Это было делом принципа: как только соперник оказывался на земле, схватка для него прекращалась. Также запрещалось использовать любые посторонние предметы или бить ниже пояса и в затылок. Чтобы не травмироваться, бойцы использовали плотные рукавицы и старались смягчать удары, превращая бой в своего рода спортивное состязание. Важно было сохранять самообладание: если участник начинал злиться или действовать подло, его с позором выводили из круга.

Такие игры становились отличной школой характера и физической подготовки для молодых парней. Сегодня эти традиции напоминают нам о важности мужской дружбы, умении держать удар и встречать весну с открытым сердцем и боевым настроем.

Ранее мы рассказывали, как правильно и безопасно сжечь чучело Масленицы.

Виктория Семенова
В. Семенова
