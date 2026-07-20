Август — время для второго урожая: овощи и зелень, которые быстро растут без теплиц

Август — время для второго урожая: овощи и зелень, которые быстро растут без теплиц

Август — это не конец огородного сезона, а его золотая середина. В это время можно успеть вырастить второй урожай скороспелых и холодостойких культур, чтобы обеспечить себя свежей зеленью и овощами до холодов.

Редис за 20–25 дней даст сочные корнеплоды, а если посадить его во второй половине августа, он будет особенно вкусным и не горьким. Дайкон, посеянный в августе, вырастет крупным и сочным, с нежной мякотью, достигая спелости через 60–70 дней, как раз к октябрю. Листовой салат, шпинат и укроп взойдут через 7–10 дней и успеют дать полноценный урожай зелени до наступления устойчивых заморозков.

Единственное условие для успешного августовского сева — обеспечить регулярный полив и защитить всходы от палящего солнца с помощью легкого притенения, а также выбрать сорта, специально предназначенные для осеннего выращивания.

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