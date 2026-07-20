Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 20:15

Август — время для второго урожая: овощи и зелень, которые быстро растут без теплиц

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Август — это не конец огородного сезона, а его золотая середина. В это время можно успеть вырастить второй урожай скороспелых и холодостойких культур, чтобы обеспечить себя свежей зеленью и овощами до холодов.

Редис за 20–25 дней даст сочные корнеплоды, а если посадить его во второй половине августа, он будет особенно вкусным и не горьким. Дайкон, посеянный в августе, вырастет крупным и сочным, с нежной мякотью, достигая спелости через 60–70 дней, как раз к октябрю. Листовой салат, шпинат и укроп взойдут через 7–10 дней и успеют дать полноценный урожай зелени до наступления устойчивых заморозков.

Единственное условие для успешного августовского сева — обеспечить регулярный полив и защитить всходы от палящего солнца с помощью легкого притенения, а также выбрать сорта, специально предназначенные для осеннего выращивания.

Ранее сообщалось, как спасти томаты от вершинной гнили стаканом молока.

Проверено редакцией
Общество
урожай
дачи
овощи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Волочкова спела в Москве и объявила себя новой Пугачевой: фанаты согласны
В Москве вынесли приговор экс-главе ЦНИИ Минобороны РФ
Подросток бросил «коктейль Молотова» в АЗС и сбежал
Скончался один из самых известных в СНГ фитнес-блогеров
Одна из лучших российских фигуристок покинула группу Тутберидзе
Мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на автомойку
Пришел по объявлению и сделал Испанию чемпионом: кто такой де ла Фуэнте
Пассажиры автобуса застряли под Воронежем из-за технической неисправности
Текстиль и времена года: как менять атмосферу дома без больших расходов
Суд вынес приговор бойцу ВСУ по делу о теракте в Курской области
Известная ростовская байкерша разбилась на «Харлее»
Пожарные полностью ликвидировали возгорание в элитном московском ЖК
Депутат объяснил, почему курсы по оружию должны быть доступны для всех
Стали известны новые детали о погибшем при восхождении на Эльбрус мальчике
Сенегальский кандидат на пост генсека ООН услышал требования России
Митрошина оспорила условный срок по делу об отмывании средств
Адские тучи БПЛА атаковали Домодедово, Трамп унизил Лондон: что дальше
Треть британцев считают Бернэма ужасным премьером
Мужчина в Петербурге поссорился с девушкой и прыгнул в воду
Стало известно, с какого возраста можно заниматься альпинизмом в России
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.