В Госдуме раскрыли, в каких случаях можно взять дополнительный выходной Депутат Чернышов: за сверхурочную работу можно взять дополнительный выходной

Сотрудники вправе взять отгул за сверхурочную работу, занятость в выходной или праздничный день, а также после сдачи донорской крови, напомнил в беседе с RT вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Кроме того, такая возможность есть у родителей детей с инвалидностью. Им положены четыре дополнительных оплачиваемых выходных в месяц.

Отгулы, начиная с 1 марта 2025 года, нужно использовать в течение года либо присоединить к отпуску. Накопленные до этой даты можно использовать в любое время. По желанию работника переработку можно компенсировать не только повышенной оплатой, но и дополнительным временем отдыха — не меньше того времени, которое человек отработал сверх нормы, — отметил Чернышов.

Депутат уточнил, что, если сотрудник сдал донорскую кровь в выходной, нерабочий праздничный день или в период отпуска, он вправе перенести дополнительный выходной на другую дату по своему усмотрению. Для этого требуется предварительно подать заявление и уведомить работодателя о выбранной дате.

Ранее юрист Валентина Захаренкова рассказала, что устные договоренности с работодателем о сроках отпуска не имеют юридической силы — даты необходимо подтверждать документально. По словам эксперта, без письменного заявления с резолюцией руководителя работнику будет крайне сложно доказать свою правоту в случае спора.