Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 10:15

Названы причины, по которым рабочая рутина истощает сильнее экзаменов

HR-директор Романова: неопределенность взрослой жизни истощает сильнее экзаменов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Неопределенность взрослой жизни истощает молодых россиян сильнее экзаменов, заявила NEWS.ru HR-директор Level Group Валентина Романова. При этом, по ее словам, около 10% граждан ошибочно считали тестирование самым тяжелым этапом перед началом карьеры.

В период выпускных и сессий экзамены часто кажутся главным испытанием в жизни. Однако на практике реальный карьерный трек требует гораздо больших усилий и стрессоустойчивости. Ожидания молодежи от взрослой жизни чаще всего совпадают с реальностью, однако для многих бизнес-среда становится неожиданно тяжелым испытанием. В ответ на вопрос, что именно делает реальную работу сложнее, почти 60% россиян указали на фактор неопределенности: на экзамене всегда есть билеты и заранее известные «правильные ответы», тогда как в бизнесе приходится действовать без инструкций, — поделилась Романова.

Она отметила, что на втором месте (17%) оказался фактор непрерывности. По словам эксперта, еще 12% опрошенных считают, что цена ошибки на работе может быть высокой — вплоть до штрафа или увольнения. Среди других причин стресса, добавила HR-директор, респонденты назвали сложности в общении с начальством и коллегами (7%), а также высокий уровень личной ответственности (4%).

Половина респондентов (51%) заявили, что всегда понимали: взрослая жизнь и работа будут сложнее учебы, и их ожидания оправдались. Но каждый десятый россиянин (10%) честно признался, что раньше считал экзамены самым сложным этапом в жизни, однако реальные карьерные вызовы оказались куда тяжелее. Лишь 6% опрошенных оценивают стресс от сессии и рабочих задач одинаково, а для трети респондентов (33%) учеба так и осталась самым сильным переживанием, тогда как работать им морально легче, — добавила Романова.

Она подчеркнула, что в современном бизнесе высокие результаты экзаменов играют роль скорее основы, чем решающего фактора. По словам эксперта, работодатель обращает внимание на то, как человек способен применять знания на практике. Специалист пояснила, что сегодня на первый план выходят такие качества, как инициативность, навыки самоорганизации и эмоциональный интеллект.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что в России работодатели все чаще нанимают сотрудников по рекомендациям. По ее словам, этот метод не стал новинкой, но помогает экономить бюджет компаний.

Общество
россияне
экзамены
работа
опросы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростки измазали яйцами 15-летнюю школьницу
Россия побила исторический рекорд по закупкам вишни и черешни из Грузии
Россельхознадзор подтвердил гибель пчел в Челябинской области
Стали известны новые условия безвизового въезда в Китай для россиян
Стала известна судьба пропавшего в Красных Баках подростка
Welt: Британия и ФРГ хотят разработать ракету радиусом действия 2 тыс. км
Иммунолог предупредил о смертельной опасности загрязненных кондиционеров
Гости помешали хозяину дома заживо сжечь жену
Один человек погиб из-за урагана в российском регионе
В Москве возбудили дело после жестокой расправы над мужчиной
Аферисты придумали схему обмана с «перерасчетом» за электроэнергию
Миронов жестко высказался о ситуации в здравоохранении в России
Россиян выгнали из соседней страны и запретили возвращаться
Появились кадры работы СК по делу о подготовке теракта на Урале
В России предложили ввести определение «одинокий родитель»
Стало известно, сколько стоит придерживаться ЗОЖ в России
В Эстонии рост числа банкротств признали угрозой безопасности
«Кот Базилио» и «Лиса Алиса» обнесли московский супермаркет
Врач назвала самые безопасные ягоды, которые редко вызывают аллергию
Психолог дала советы, как уберечь ребенка от вербовщиков в Сети
Дальше
Самое популярное
Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно
Москва

Мощная атака на Москву ночью 20 июля: разрушения и раненые, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.