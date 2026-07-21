Названы причины, по которым рабочая рутина истощает сильнее экзаменов

Неопределенность взрослой жизни истощает молодых россиян сильнее экзаменов, заявила NEWS.ru HR-директор Level Group Валентина Романова. При этом, по ее словам, около 10% граждан ошибочно считали тестирование самым тяжелым этапом перед началом карьеры.

В период выпускных и сессий экзамены часто кажутся главным испытанием в жизни. Однако на практике реальный карьерный трек требует гораздо больших усилий и стрессоустойчивости. Ожидания молодежи от взрослой жизни чаще всего совпадают с реальностью, однако для многих бизнес-среда становится неожиданно тяжелым испытанием. В ответ на вопрос, что именно делает реальную работу сложнее, почти 60% россиян указали на фактор неопределенности: на экзамене всегда есть билеты и заранее известные «правильные ответы», тогда как в бизнесе приходится действовать без инструкций, — поделилась Романова.

Она отметила, что на втором месте (17%) оказался фактор непрерывности. По словам эксперта, еще 12% опрошенных считают, что цена ошибки на работе может быть высокой — вплоть до штрафа или увольнения. Среди других причин стресса, добавила HR-директор, респонденты назвали сложности в общении с начальством и коллегами (7%), а также высокий уровень личной ответственности (4%).

Половина респондентов (51%) заявили, что всегда понимали: взрослая жизнь и работа будут сложнее учебы, и их ожидания оправдались. Но каждый десятый россиянин (10%) честно признался, что раньше считал экзамены самым сложным этапом в жизни, однако реальные карьерные вызовы оказались куда тяжелее. Лишь 6% опрошенных оценивают стресс от сессии и рабочих задач одинаково, а для трети респондентов (33%) учеба так и осталась самым сильным переживанием, тогда как работать им морально легче, — добавила Романова.

Она подчеркнула, что в современном бизнесе высокие результаты экзаменов играют роль скорее основы, чем решающего фактора. По словам эксперта, работодатель обращает внимание на то, как человек способен применять знания на практике. Специалист пояснила, что сегодня на первый план выходят такие качества, как инициативность, навыки самоорганизации и эмоциональный интеллект.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что в России работодатели все чаще нанимают сотрудников по рекомендациям. По ее словам, этот метод не стал новинкой, но помогает экономить бюджет компаний.