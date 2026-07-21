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21 июля 2026 в 12:56

Польша захотела стать ключевым узлом масштабного проекта НАТО

Польша предложила разместить на своей территории координационный центр НАТО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Польша планирует стать ключевым узлом масштабного инфраструктурного проекта НАТО по прокладке топливных магистралей в страны Восточной Европы, заявил глава национального оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, Варшава готова разместить у себя центр управления строительством. Косиняк-Камыш выступил с соответствующим предложением по итогам заседания правительственного комитета безопасности, передает РИА Новости.

Сегодня было поднято несколько тем. Первая касается решений саммита НАТО, на котором мы приняли решение о расширении топливных трубопроводов на восток Европы, в том числе до Польши, а позже до балтийских стран и до Чехии, — заявил министр.

Проект предусматривает постепенное расширение сети трубопроводов в восточном направлении. В дальнейшем создаваемая инфраструктура должна дойти до стран Балтии, а также охватить территорию Чехии. Новые топливные артерии призваны гарантировать надежное снабжение и безопасность государств блока как в мирный период, так и при возможном военном конфликте.

Ранее стало известно, что число поляков, поддерживающих военную помощь Украине, значительно сократилось с февраля 2022 года. Так, в настоящее время военную помощь Варшавы Киеву одобряют 52,2% опрошенных, в то время как в декабре 2022 года за поставки польского оружия ВСУ выступали 77,5% респондентов.

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