10 февраля 2026 в 16:18

Слон набросился на справлявшего нужду пенсионера

В Индии слон затоптал пенсионера, который справлял нужду на улице

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Индии слон затоптал пенсионера, который справлял нужду на улице, сообщило издание Deccan Herald. Тело мужчины отправили на экспертизу, а его семье пообещали выплатить около 2 млн рупий (около 1,7 млн рублей).

В поселении Матакере слон свободно передвигался и беспокоил местных жителей. В один из дней 70-летний мужчина вышел из дома, чтобы справить нужду. На него неожиданно набросился слон, пенсионера не удалось спасти. Жители поселения потребовали от властей поймать животное.

Ранее фермер погиб после нападения тигра в заповеднике Тадоба-Андхари в Индии. 75-летний Уддхав Варлу Мохурле зашел в лес ранним утром и был растерзан хищником, став третьей жертвой больших кошек в этом районе с начала 2026 года.

До этого в Таиланде слон поднял туриста хоботом и растоптал на глазах у его жены в национальном парке. Это уже третья жертва слона-убийцы по кличке Пхлай Ойван. Супруга погибшего смогла избежать опасности благодаря действиям сотрудников национального парка, которые сумели прогнать напавшего слона.

Индия
слоны
пенсионеры
нападения
смерти
