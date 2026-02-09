Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 12:47

«Решил срезать»: Панжинский осудил французского лыжника за нарушение правил

Панжинский: судьи обязаны были дисквалифицировать французского лыжника Деложа

Матис Делож Матис Делож Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press
Судьи должны были дисквалифицировать французского лыжника Матиса Деложа за сокращение дистанции во время скиатлона на Олимпиаде-2026, заявил NEWS.ru серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский. По его мнению, напрямую это не повлияло на исход гонки, но спортсмен нарушил правила.

Я считаю, что француза нужно было дисквалифицировать. Это должно было быть решение жюри даже до протеста, потому что, как ни крути, он нарушил разметку. Никто ему не мешал в этот момент. Это был его выбор пойти не туда. Он мог остановиться, развернуться и объехать эти фишки, но решил срезать, пускай это небольшая выгода, пускай это напрямую не повлияло на исход гонки. Солидного преимущества он не получил, но тем не менее правила есть правила. Я считаю, что их нужно трактовать было в пользу дисквалификации, в пользу Савелия Коростелева, который стал бы бронзовым призером, — сказал Панжинский.

Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Церемония награждения в этой дисциплине была отложена на 30 минут из-за разбирательства, связанного с возможным нарушением правил французским атлетом Матисом Деложем, финишировавшим вторым. Спортсмен срезал часть дистанции во время смены лыж. Судьи рассмотрели протест, поданный командой Коростелева, но в конечном счете оставили результат без изменений. Победу в скиатлоне одержал норвежец Йоханнес Клебо, третьим стал его соотечественник Мартин Ньенгет.

