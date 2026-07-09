Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 10:58

Появилось первое фото с места обнаружения девочек в Туве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в Telegram-канале опубликовал снимок с места обнаружения пропавших девочек. На кадрах можно увидеть два автомобиля ДПС, машину УАЗ и людей в камуфляже. По его словам, на месте работает руководитель республиканского оперштаба Шолбан Сендаш. Ховалыг подтвердил, что сейчас проходит процедура опознания.

Сейчас на месте работает руководитель республиканского оперштаба Шолбан Сендаш. Процедура опознания находится в процессе, и мы ожидаем официальных итогов от следственных органов. Это тяжелые минуты для каждого из нас, — написал он.

Ранее стало известно, что две девочки пропали вечером 1 июля. Сестра одной них заявила, что подростки ушли из дома без разрешения. По ее словам, сначала родители начали самостоятельно искать их в местах, где они обычно гуляют. Позднее их мобильные телефоны были обнаружены на берегу Енисея неподалеку от места проживания. Она также отметила, что девочки не уходили надолго из дома и не конфликтовали с родителями.

Вскоре тела двух пропавших в Туве девочек обнаружили в селах Сукпак Кызылского района и Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между населенными пунктами составляет примерно 70 км.

Регионы
Тува
Кызыл
дети
пропавшие без вести
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.