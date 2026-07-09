Появилось первое фото с места обнаружения девочек в Туве

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в Telegram-канале опубликовал снимок с места обнаружения пропавших девочек. На кадрах можно увидеть два автомобиля ДПС, машину УАЗ и людей в камуфляже. По его словам, на месте работает руководитель республиканского оперштаба Шолбан Сендаш. Ховалыг подтвердил, что сейчас проходит процедура опознания.

Сейчас на месте работает руководитель республиканского оперштаба Шолбан Сендаш. Процедура опознания находится в процессе, и мы ожидаем официальных итогов от следственных органов. Это тяжелые минуты для каждого из нас, — написал он.

Ранее стало известно, что две девочки пропали вечером 1 июля. Сестра одной них заявила, что подростки ушли из дома без разрешения. По ее словам, сначала родители начали самостоятельно искать их в местах, где они обычно гуляют. Позднее их мобильные телефоны были обнаружены на берегу Енисея неподалеку от места проживания. Она также отметила, что девочки не уходили надолго из дома и не конфликтовали с родителями.

Вскоре тела двух пропавших в Туве девочек обнаружили в селах Сукпак Кызылского района и Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Расстояние между населенными пунктами составляет примерно 70 км.