Ревнитель чистоты русского языка насмерть забил пьяного матерщинника

В подмосковном Дедовске потасовка на детской площадке кончилась смертью одного из участников, сообщает MK.RU. Инцидент произошел после того, как 22-летний местный житель сделал замечание 58-летнему мужчине, который находился в состоянии опьянения и нецензурно выражался.

В ходе перепалки молодой человек нанес своему нетрезвому оппоненту сильный удар в область лица. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт. На следующий день, несмотря на усилия медицинского персонала, пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы. По словам представителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, задержанному нападавшему уже предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Ранее в Подмосковье произошла драка со стрельбой. Конфликт случился недалеко от жилых домов. После получения сообщения на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Однако к моменту приезда полицейских участников потасовки на месте уже не оказалось.