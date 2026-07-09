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09 июля 2026 в 11:05

Ревнитель чистоты русского языка насмерть забил пьяного матерщинника

Мужчина до смерти избил пьяного матерщинника на детской площадке в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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В подмосковном Дедовске потасовка на детской площадке кончилась смертью одного из участников, сообщает MK.RU. Инцидент произошел после того, как 22-летний местный житель сделал замечание 58-летнему мужчине, который находился в состоянии опьянения и нецензурно выражался.

В ходе перепалки молодой человек нанес своему нетрезвому оппоненту сильный удар в область лица. Потерпевший потерял равновесие, упал и ударился головой об асфальт. На следующий день, несмотря на усилия медицинского персонала, пострадавший скончался в реанимационном отделении больницы. По словам представителя ГСУ СКР по Московской области Ольги Врадий, задержанному нападавшему уже предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Ранее в Подмосковье произошла драка со стрельбой. Конфликт случился недалеко от жилых домов. После получения сообщения на место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Однако к моменту приезда полицейских участников потасовки на месте уже не оказалось.

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