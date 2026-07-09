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09 июля 2026 в 10:26

В Госдуме рассказали о новом порядке назначения пенсий

Депутат Говырин: пенсии будут назначаться в беззаявительном порядке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ряд пенсий будет назначаться в беззаявительном порядке, рассказал «Парламентской газете» депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что для оформления пенсии понадобятся только паспорт и СНИЛС — при условии, что сведения уже есть в системе.

Депутат объяснил, что Социальный фонд сам будет запрашивать нужные справки через Единую цифровую платформу. Автоматически станут назначать пенсии по инвалидности и по потере кормильца, а также проводить перерасчет — например, при достижении 80 лет, установлении инвалидности, рождении ребенка, работе в районах Крайнего Севера или после прекращения трудовой деятельности. По его словам, отдельные нормы начнут действовать с 1 января 2027 года.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что все виды пенсий в России вырастут в 2027 году, однако сроки и методы выплат будут зависеть от экономической ситуации. Под повышение попадут страховые, социальные, накопительные пенсии, а также выплаты для военных и перерасчеты для работающих граждан.

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