Овчинский: в Москве пройдут лекции о градостроительном развитии столицы

Летняя студия телеканала «Москва 24», организованная вместе с Комплексом градостроительной политики столицы в рамках проекта «Лето в Москве», станет площадкой для обсуждения строительной отрасли, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Работа студии начнется с 11 июля.

Она будет открыта на Тверской улице напротив выхода № 2 станции метро «Тверская». Гостей ждут цикл лекций ведущих экспертов строительной отрасли и кинопоказы, посвященные истории и современному развитию Москвы. Такой формат поможет узнать, как организован современный город, какие решения принимаются при проектировании новых районов и городских пространств, какие технологии используются в строительной отрасли, в том числе для возведения жилых комплексов по программе реновации.

Летняя студия станет еще одной площадкой для открытого диалога о развитии столицы. Мы хотим, чтобы москвичи и гости города могли не только увидеть результаты градостроительных преобразований, но и лучше понять, как создается современная городская среда. Лекции ведущих экспертов и кинопоказы помогут по-новому взглянуть на историю и перспективы строительной отрасли Москвы. Такой формат делает профессиональные знания доступными для самой широкой аудитории и помогает вовлекать жителей в обсуждение будущего города, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Образовательная программа стартует с лекции «Тверская: главные секреты главной улицы» москвоведа и ведущего «Москвы 24» Виталия Калашникова. Гости узнают, как в течение веков менялась одна из самых известных улиц столицы, какие исторические события с ней связаны и почему она открывается все с новых сторон.

В этот же день пройдет премьерный показ документального фильма «Архитектор». Картина расскажет о современных принципах формирования городской среды, развитии новых районов и будущем московской архитектуры. Зрители смогут увидеть столицу через призму градостроительных решений, которые определяют ее развитие.

Лекции, кинопоказы и встречи с профессионалами продлятся в студии до 13 сентября. Данный формат призван сделать профессиональные знания о строительстве и архитектуре понятными каждому, а также показать, что за каждым новым кварталом, дорогой или общественным пространством стоит большая совместная работа специалистов самых разных направлений.

Ранее Овчинский рассказал, что по итогам творческого конкурса «Моя Москва. Дом, в котором я живу!» наградили победителей. Финалисты показали авторские макеты и совместную инсталляцию, подготовленную в ходе мастер-классов в макетной мастерской департамента градостроительной политики Москвы.