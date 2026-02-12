Воздушное пространство над Эль-Пасо и югом Нью-Мексико закрыли из-за разногласий Пентагона и ФАУ, передает Associated Press. Причиной стали несогласованные испытания лазерного оружия против беспилотников.

Пентагон планировал тестировать оружие против беспилотников мексиканских картелей, отметили в источнике. Авиарегулятор не дал разрешения, потребовав гарантий безопасности для гражданских судов, и перекрыл воздушное пространство.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.RU рассказал: США формируют многотысячный резерв беспилотных летательных аппаратов на случай потенциального столкновения с Россией. По его мнению, Вашингтон ясно демонстрирует, что не собирается отказываться от своей идеи мирового господства.

До этого сообщалось, что Пентагон планирует к 2027 году создать парк из сотен тысяч ударных беспилотников. По информации ведомства, программа будет разделена на четыре этапа, а ее общая стоимость составит около $1,1 млрд (85 млрд рублей).

Кроме того, Пентагон заключил масштабный контракт на обслуживание истребителей F-16, в том числе тех, которые были переданы Украине. Соглашение обеспечит полный комплекс ремонтных работ и логистической поддержки для этих самолетов. Сумма контракта составляет $235,5 млн (18 млрд рублей). Работы будут проводиться в Бельгии на предприятии Sabena Aerospace Engineering.